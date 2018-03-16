Посол Франции назвала отношения с Россией тесными

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Отношения между Москвой и Парижем остаются тесными несмотря на разногласия по некоторым вопросам, заявила посол Франции в России Сильви Берманн, выступая в пятницу на дискуссионной сессии, посвященной российско-французским отношениям, которая проводится Франко-российским форумом "Трианонский диалог" в российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

"Несмотря на те разногласия, которые у нас есть — по Сирии, по Украине, наши президенты сохраняют и поддерживают очень тесные отношения. Мы все помним, как состоялся первый визит в Версаль господина (Владимира) Путина. Продолжаются постоянно телефонные переговоры, звонки, встречи", — сказала посол.

Она подчеркнула, что "наши отношения на самом высшем уровне остаются тесными".

"Это непростые отношения. Сегодня Россия остается постоянным членом СБ ООН, и, конечно, с голосом России все считаются", — добавила дипломат.

В рамках встречи в пятницу в Париже проходит презентация сборника переписки первого президента РФ Бориса Ельцина и его французских коллег Жака Ширака и Франсуа Миттерана. Как отметил ректор МГИМО, сопредседатель Трианонского диалога Анатолий Торкунов — "это первое издание с символикой Трианонского диалога на обложке".