В Таджикистане завершились учения с участием российских военных

ДУШАНБЕ, 16 мар — РИА Новости. Совместные командно-штабные учения с участием российских военных завершились в Таджикистане, передает в пятницу агентство Sputnik Тадикистан.

"В Таджикистане завершились совместные командно-штабные учения российских и таджикских вооруженных сил. Основной этап учения проходил на полигоне "Харбмайдон" в 15 километрах от границы с Афганистаном", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал пресс-секретарь минобороны республики Фаридун Махмализода, в учениях принимали участие представители силовых структур страны, резервисты национальной армии из всех 25 городов и районов Хатлонской области, сотрудники госорганов, а также более 200 солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.

По данным агентства, плановые ежегодные учения прошли также на полигонах "Ляур", "Сумбула", "Момирак", "Харбмайдон" и "Халкаер". В них были задействованы около 1 тысячи единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии и 40 единиц авиации.