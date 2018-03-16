Спикеру сейма Латвии грозит отставка из-за "связей с Россией" его экс-зама

ВИЛЬНЮС, 16 мар – РИА Новости. Главу парламента Латвии Виктораса Пранцкетиса призывают подать в отставку на фоне скандала с бывшим вице-спикером Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией, сообщает Sputnik Латвия.

Требования поступило от члена партии "Порядок и справедливость", депутата литовского Сейма Ремигиюс Жемайтайтис. По его словам, председатель Сейма не справляется со своими обязанностями и больше остальных виноват в сложившейся ситуации.

"Пусть "аграрии" предлагают нового председателя. Среди их кандидатов есть люди, способные работать, потому что этот человек определенно не справляется со своей работой", — заявил депутат.

Накануне возле здания литовского парламента прошел митинг, на котором собрались около пяти тысяч участников. Собравшиеся были возмущены решением Сейма оставить Миндаугасу Бастису депутатский мандат. Они требовали от избранников уважения к решению Конституционного суда, а также проведения досрочных выборов и изменения устава парламента.

Ранее Конституционный суд Литвы постановил, что Бастис нарушил присягу и Основной закон, скрыв связи с "бывшим работником КГБ Петром Воейко" при заполнении анкеты на получение разрешения работать с секретной информацией.

Голосование за отставку депутата Бастиса состоялось во вторник. За его импичмент свои голоса отдали 72 парламентария, в то время как для лишения мандата необходимо было набрать 85 голосов. После совещания Пранцкетис возмутился решением парламентариев и заявил, что такой исход дела совершенно не оправдан.

На следующий день после заседания Сейма Бастис добровольно ушел в отставку. Он отметил, что члены парламента подтвердили то, что он пытался доказать на протяжении года — свою невиновность.

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