Могерини заявила, что ЕС по-прежнему не признает присоединения Крыма к РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз по-прежнему не признает воссоединения Крыма с Россией и проведения там выборов президента России, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 года, жители высказались за присоединение к России.

"Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

По словам Могерини, "четыре года спустя после незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины".

ЕС, говорится в заявлении, "вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 ГА ООН". "Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Она обеспокоена тем, что "продолжающаяся милитаризация полуострова продолжает влиять на ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря". "Европейский союз осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и ограничения, которые он уже наложил на свободу транзита", — говорится в заявлении.

В тексте утверждается, что "жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, такими как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также право на мирные собрания".

По словам Могерини, "права крымских татар серьезно нарушены посредством закрытия крымско-татарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса (экстремистская организация, запрещена в России), органа их самоуправления, преследования его лидеров и членов общины". "Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность поддерживать и развивать свою культуру, традиции, образование и самобытность", — указывается в заявлении.

От имени ЕС она вновь призвала к "немедленному освобождению Олега Шенцова, Александра Колченко, Никола Семены и всех тех, кто был задержан и осужден в нарушение международного права". "Журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо и без чрезмерного вмешательства", — говорится в заявлении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Верховный суд Крыма в конце апреля 2016 года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.