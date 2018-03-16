Россия и Китай договорились продолжать работу по корейскому урегулированию

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия и Китай условились продолжать работу со всеми партнерами для поддержания позитивной динамики в корейском урегулировании, говорится в сообщении МИД РФ.

В пятницу в Пекине прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии – заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и заместителя министра иностранных дел КНР Кун Сюанью. Моргулов был также принят министром иностранных дел Китая Ван И.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям вокруг Корейского полуострова. Стороны приветствовали договоренности о проведении межкорейского и американо-северокорейского саммитов, условились продолжать активную работу со всеми партнерами с тем, чтобы поддержать позитивную динамику в корейском урегулировании, достигнутую в русле совместно разработанных Россией и Китаем мирных инициатив", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

