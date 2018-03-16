В Британском союзе журналистов прокомментировали "дело Скрипаля"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Национальный союз журналистов (National Union of Journalists, NUJ), объединяющий журналистов Великобритании и Ирландии, считает, что дело Скрипаля не должно отразиться на работе СМИ двух стран, говорится в письме генерального секретаря организации Мишель Станистрит (Michelle Stanistreet), поступившем в Союз журналистов России (СЖР).

Ранее председатель СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что союз крайне озабочен тем, что российские журналисты, работающие в Великобритании, начали получать письма с угрозами после инцидента в Солсбери, и будет обращаться в международные профессиональные структуры с просьбой обратить внимание на ситуацию.

"Обращаюсь к вам в связи с нынешней ситуацией в отношениях между британским и российским правительствами и ее последствиями для наших журналистских сообществ. NUJ считает важным направить решительный сигнал в подтверждение нашей позиции о том, что независимо от геополитической динамики в настоящее время или в будущем крайне важно, чтобы журналисты могли свободно заниматься своей работой, не опасаясь вмешательства или репрессий. Мы твердо убеждены, что работа журналистов не должна политизироваться или втягиваться в возможные санкции", — говорится в письме Станистрит на имя Соловьева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Станистрит отметила, что таков взгляд организации, которую она возглавляет, на работу российских журналистов в Великобритании, и она надеется, что СЖР разделяет это мнение о британских журналистах, которые работают в России.

"Я уверена, что обеспечение того, чтобы журналисты и работники средств массовой информации могли работать свободно, без помех или жертв любых репрессий в отношении свободы печати, является общим принципом наших союзов… Давайте поддерживать связь и работать вместе, насколько это возможно", — добавила она.

Как ранее рассказала РИА Новости корреспондент НТВ Елизавета Герсон, работающие в Лондоне российские журналисты начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, связанных с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Герсон сообщила о получении электронного письма соответствующего содержания от незнакомого человека.

Британская сторона утверждает, что Россия причастна к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.