Премьер Италии поддержал требования Британии к РФ по "делу Скрипаля"

РИМ, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони обсудил по телефону со своей британской коллегой Терезой Мэй "дипломатический кризис между Великобританией и Россией", последовавший за отравлением бывшего российского сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля, сообщает агентство askanews.

В ходе разговора Джентилони подтвердил осуждение эпизода с итальянской стороны и заявил о "полной солидарности" с британскими властями, выразив уверенность, что "они смогут найти и наказать виновных в деянии, в котором речь практически идет об использовании химического оружия".

"Премьер-министр также подчеркнул полную легитимность требований Великобритании к России предоставить четкие и полные ответы о своей роли в этом крайне серьезном эпизоде", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также согласились в том, что солидарность в связи с этим делом важна в рамках как НАТО, так и европейского сообщества, особенно в свете на саммите лидеров ЕС, который откроется 22 марта.

Накануне озабоченность ситуацией с отравлением Скрипаля выразил глава итальянского МИД Анджелино Альфано. Отметив, что оно подвергло риску многие человеческие жизни, министр выразил надежду, что "британские специалисты могут привести к суду исполнителей этого злобного поступка". По его словам, Италия поддерживает действия, направленные на то, чтобы ответственность за это "шокирующее" преступление была признана самым неоспоримым образом, а любые действия были основаны на четких доказательствах.

Британская сторона утверждает, что Россия причастна к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.