Куба заявила о готовности вести диалог с новым госсекретарем США

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Куба готова обсуждать вопросы с новым госсекретарем США в атмосфере взаимопонимания, заявил РИА Новости кубинский посол в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь на вопрос, ожидает ли перемен по отношению к Кубе после смены главы американской дипломатии.

"У нас есть политическая воля, чтобы сидеть (за столом) вместе с американцами и продолжать обсуждать наши вопросы в атмосфере взаимопонимания", — сказал Пеньяльвер Порталь.

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Куба обсуждать такие вопросы в атмосфере взаимопонимания с новым госсекретарем США, посол подчеркнул: "Конечно".

Президент США Дональд Трамп во вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео.