Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью посетит Кишинев и Тирасполь

КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини посетит Кишинев и Тирасполь с 26 по 28 марта, сообщили в пятницу в пресс-службе миссии ОБСЕ в молдавской столице.

"Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини посетит Молдавию с 26 по 28 марта в рамках своего первого визита в страну в этом качестве", — сообщили в пресс-службе.

В миссии ОБСЕ отметили, что Фраттини проведет переговоры с высшими должностными лицами Молдавии и руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в том числе с обоими политическими представителями в переговорном процессе. Он также встретится с аккредитованными в республике послами стран-участников переговорного формата "5+2".

"Я вижу свою задачу, в тандеме с миссией и нашими международными партнерами по процессу "5+2", в том, чтобы все восемь соглашений были реализованы в этом году", — приводит пресс-служба слова Фраттини. Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что "пять соглашений из пакета из восьми, ранее определенных сторонами, были подписаны в ноябре, а три оставшихся соглашения должны быть достигнуты в соответствии с Венским протоколом "5+2".

В пресс-службе миссии ОБСЕ отметили, что "визит Фраттини происходит в условиях необходимости внести новую положительную динамику в процесс урегулирования путем окончательного согласования и выполнения всех восьми соглашений".

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.