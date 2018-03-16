СМИ: в ДТП в Таиланде пострадали три туриста из России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Автобус в Таиланде, перевозивший российских туристов с острова Пхукет в аэропорт провинции Краби, попал в ДТП, три человека пострадали, сообщает издание Nation.

По информации издания, автобус съехал на обочину и врезался в дерево. Две женщины и мужчина получили легкие травмы.

По словам водителя автобуса Рачена Саваенгсука (Rachen Sawaengsuk), автобус, используемый туроператором Coral Travel, перевозил 36 российских туристов с Пхукета в аэропорт Краби, когда его подрезал мотоцикл. Он заявил, что мотоцикл ехал наперегонки с еще двумя мотоциклами, все трое покинули место аварии.

Турагентство позже прислало на место инцидента еще один автобус, чтобы доставить туристов в аэропорт.