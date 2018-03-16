На Украине завели уголовное дело на организаторов выборов в Крыму

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента РФ в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу их проведения. Украина будет настаивать на введении санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму.

"Уголовное дело по факту организации незаконных выборов президента Российской Федерации на территории Крыма… открыто по результатам рассмотрения официального обращения Комитета избирателей Украины", — сообщила пресс-служба комитета, опубликовав ответ прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины).

По данным прокуратуры, дело возбуждено по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей".

Прокуратура утверждает, что представители органов власти "организуют подготовку к проведению выборов президента РФ на временно оккупированной территории полуострова Крым" якобы в нарушении международно-правовых актов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал такую позицию ЕС крайне опрометчивой и невежественной.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".