Посол России пообещал оказать "мощнейшее давление" на Лондон

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва намерена оказывать "мощнейшее давление" на Лондон в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы будем оказывать, конечно, мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. И я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим", — подчеркнул дипломат.

Осужденный за госизмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По информации британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.

Лондон утвеждает, что к отравлению причастна Москва. В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. Российский МИД сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.