Премьер Македонии обвинил президента в нарушении Конституции

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в пятницу, что президент Георге Иванов нарушил конституцию страны, когда повторно отказался утвердить закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального языка в республике.

Президент Македонии со среды на четверг повторно отказался подписать закон о втором официальном языке в стране. Депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Заева приняли закон после напряженных дебатов с оппозицией и на фоне протестов граждан большинством в 64 голоса (из всего 120 парламентариев).

Иванов в середине января наложил вето и вернул в парламент документ, который был принят 11 января в парламенте голосами правящей коалиции, состоящей из СДСМ и албанских партий. Он был возвращен депутатам на третье чтение, причем несогласные с документом оппозиционеры из ВМРО-ДПМНЕ подали свыше 30 тысяч поправок к законопроекту.

"Мне жаль, что глава государства решил буквально не соблюсти конституцию и повторно объявить, что не подпишет закон. Это плохо, это грубое нарушение конституции Македонии, и государственные институты не имеют права допустить этого", — цитирует Заева национальное агентство МИА.

Введение албанского языка в качестве второго официального предусмотрено так называемой "тиранской платформой", которую албанские политики из Македонии составили в столице Албании Тиране при содействии главы албанского правительства Эди Рамы. Принятие "тиранской платформы" стало условием для поддержки политическими лидерами албанцев правительства во главе с премьер-министром Заевым.

Новый закон о языке предполагает, что все структуры государственной и муниципальной власти наравне с македонским будут использовать албанский язык, на котором говорит не меньше 20% населения. Сайты госорганов, другие носители служебной информации, официальные, деловые и личные документы также должны будут стать двуязычными. Денежные знаки, монеты, почтовые марки предполагается снабдить символами обеих культур.

Противники закона указывают на то, что его принятие приведет к созданию параллелизма в органах государственной власти, что поставит под угрозу унитарность, суверенитет и территориальную целостность Македонии.