Коалиция США подтвердила гибель экипажа разбившегося в Ираке вертолета

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Все семь членов экипажа вертолета американских ВВС, разбившегося в Ираке, погибли, сообщила коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находились семь человек.

"Весь экипаж погиб при крушении", — заявил начальник операций миссии Inherent Resolve Джонатан Брага.

Коалиция подтвердила, что причиной крушения не были действия противника. Имена погибших пока не разглашаются.

Брага поблагодарил силы безопасности Ирака за содействие и оперативную помощь при ликвидации последствий инцидента.