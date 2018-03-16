СММ ОБСЕ зафиксировала относительное затишье в Донбассе за прошлую неделю

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала относительное затишье в Донбассе за прошлую неделю, сообщил в пятницу на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"В начале прошлой недели стороны прекратили обстрелы после того, как они подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня… В местах, которые за прошлые четыре года стали олицетворением насилия, СММ ОБМЕ наблюдала относительное затишье", — сказа Хуг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.