Поведение министра обороны Великобритании неприемлемо, заявили в ОП

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поведение министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который в грубой форме обратился к России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — удручающее и неприемлемое, на ситуацию должны отреагировать как международные общественные институты, так и власти самого королевства, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Накануне Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт". Уильямсон заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

"Поведение министра обороны Великобритании, конечно, удручает. Мало того, что оно свидетельствует об отсутствии каких-либо аргументов, оно банально показывает, что культура и уровень политических заявлений и дискуссий в этой стране практически достигли дна", — сказала РИА Новости Сутормина.

Член ОП РФ отметила, что для нее лично совершенно неприемлемо, что чиновник такого уровня может позволять себе "подобные хамские высказывания", не говоря уже о том, что "данные его слова были адресованы целому государству".

"Уверена, что сейчас не только международным общественным институтам следует сделать публичные заявления по поводу этой ситуации, но и руководству королевства стоит обратить на это внимание и задуматься о правильности своих кадровых решений", — добавила Сутормина.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.