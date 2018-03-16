МККК призвал не вести боевые действия у объектов инфраструктуры в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает стороны конфликта в Донбассе воздержаться от боевых действий вблизи объектов инфраструктуры, заявил РИА Новости пресс-секретарь МККК Миладин Богетич.

Ранее компания "Вода Донбасса" заявила, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения, может прекратить работу из-за обстрелов.

"Мы очень обеспокоены возобновлением боевых действий вблизи ключевых объектов инфраструктуры — таких, как Донецкая фильтровальная станция. Мы еще раз призываем стороны конфликта воздержаться от военной активности вблизи этих объектов, которые, по нашему мнению, должны быть защищены",- сказал Богетич.

По его словам, это еще раз подтверждает, что "защищенные зоны необходимы как никогда". "Мы говорим о создании демилитаризованных зон, которые будут защищены от атак и использования в военных целях. Если территорию, например, контролирует одна из сторон и там находится водонаборная станция, то контролирующая сторона должна взять на себя обязательство не использовать местность в своих военных целях. Речь идет о небольших зонах, согласованных между сторонами и промаркированных на картах", — добавил Богетич.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.