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В мире

Швеция готова содействовать налаживанию диалога на Корейском полуострове

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2584)
14:1816.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТОКГОЛЬМ, 16 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Ситуация на Корейском полуострове важна для всех, и Швеция стремится внести свой вклад в намечающийся диалог, заявила журналистам в пятницу глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.

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© AFP 2018 / Mandel Ngan
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В четверг в Стокгольм прибыл министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, ожидается, что по результатам переговоров в пятницу вечером будет опубликовано сообщение для прессы.

"Весь мир следит за ситуацией на Корейском полуострове. Она важна для нас всех. Сегодня необходим диалог. Мы, конечно, счастливы, что можем иметь такую встречу. В тоже время мы не наивны, и мы не хотим создать впечатление, что мы можем решить все проблемы. Я считаю, что сторонам также предстоит сделать так, чтобы процесс развивался дальше. Если мы можем использовать нашу роль, наши контакты наилучшим образом, то мы это сделаем", — сказала Валльстрем. Видеозапись ее встречи с журналистами опубликована на сайте шведской газеты Dagens nyheter.

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© AFP 2018 / Jung Yeon-je
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Глава МИД КНДР прибыл в Стокгольм накануне вечером, и пока каких­-либо подробностей о переговорах не сообщается. Накануне визита МИД Швеции сообщил, что основное внимание будет уделено консульской работе Швеции как страны-представителя США, Канады и Австралии в Пхеньяне, а также что переговоры коснутся ситуации безопасности на Корейском полуострове.

Как заявила ранее официальный представитель госдепартамента, США не планируют принимать участие во встречах с Ли Ён Хо во время его визита в Швецию. Как поясняет SVT, визит министра из Северной Кореи планировался несколько месяцев, и сообщения о возможной встрече между США и КНДР появились во время подготовки визита. По данным SVT, во встрече с делегацией из КНДР примут участие эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира СИПРИ для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием и разоружением.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Швеция — одна из немногих стран, у которой в Пхеньяне есть свое посольство. Оно оказывает консульскую помощь гражданам США, Канады и Австралии. Ранее шведский МИД пояснил, что это не означает, что в задачи Швеции входит поддержание двустороннего диалога между названными странами и властями Северной Кореи по другим вопросам, однако Стокгольм использует свои дипломатические каналы для поддержания контактов и содействия мирным решениям.

Визит главы МИД КНДР в Стокгольм проходит на фоне заявлений о подготовке к возможному саммиту Северной Кореи и США. Швеция называется одной из тех стран, где он может состояться. Ранее глава правительства Швеции Стефан Лёвен сообщил, что Швеция готова содействовать диалогу между США и КНДР и предоставить свою территорию для встречи, если этот вопрос станет актуальным.

Северная Корея и Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений и формально находятся в состоянии войны, поскольку после корейского конфликта 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.

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Дмитрий Широков
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