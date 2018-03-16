В Риге задержали мужчину, протестовавшего против шествия легионеров СС

РИГА, 16 мар – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который протестовал против проведения шествия легионеров Ваффен СС в Риге.

Мужчина находился за ограждением, отделяющий площадь у памятника Свободы, к которому легионеры СС и их сторонники возлагают цветы. Он выражал недовольство тем, что легионеры проводят шествие. Мужчина выкрикивал фразу "Вы фашисты". Несколько полицейских сопроводили до полицейского автомобиля.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.

Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире. РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.