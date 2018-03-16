Историк назвал "позорным зрелищем" шествие легионеров СС в Риге

РИГА, 16 мар – РИА Новости. Так называемый День легионера Ваффен СС в Латвии 16 марта не является поводом для праздника, проводимое в этот день шествие — "позорное зрелище", заявил журналистам в пятницу историк, сотрудник института истории Латвийского университета Артур Жвинклис.

"Это не дата для праздника. Воевала вся Европа, там были и норвежцы, французы, испанцы. Различие в том, что они воевали на добровольной основе. Но никому бы в голову не пришло в Норвегии или Франции праздновать дату образования нацистских немецких сил. Я вижу, что каждый год на этих мероприятие одни и те же лица. Это штатные демонстранты. Появляются новые актеры, даже из западных стран", — сказал Жвинклис, добавив, что это "позорное зрелище, другого слова не нахожу".

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.

Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире. РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.