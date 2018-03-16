Обвинения по "делу Скрипаля" противоречат здравому смыслу, заявил Песков

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Позиция Великобритании в связи с инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля противоречит международному праву и здравому смыслу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это (позиция Британии — ред.), как вы знаете, противоречит не только международному праву, но это противоречит в целом здравому смыслу. Поэтому мы действительно удивлены", — подчеркнул Песков.

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.