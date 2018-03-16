В ДНР обвинили Киев в остановке работы гуманитарной подгруппы

ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Работа в гуманитарной подгруппе по Донбассу остановилась по вине Киева, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, комментируя минувшую встречу в Минске.

"К сожалению, ответственные и официальные представители, уполномоченные президентом Украины, которые должны присутствовать в Минске, они отсутствовали. Не было ни госпожи Геращенко, ни господина Медведчука, был только эксперт и вновь назначенный временный представитель… Вчера мы не смогли обсудить ни вопрос обмена — ни вопрос пропавших без вести, ни ряд других вопросов повестки дня… новый эксперт был не введен в курс дела", — сказала Морозова.

Она отметила, что представители ДНР в гуманитарной подгруппе часто сталкиваются с неоднозначной позицией Киева в ходе переговоров.

"Тем более мы сталкивались с такой проблемой, что даже если присутствуют официальные представители, госпожа Лутковская (уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская — ред.) или еще кто-то, и были достигнуты какие-то договоренности, то потом все эти договоренности ломались", — пояснила омбудсмен.

Кроме того Морозова подчеркнула, что по причине того, что Киев не предоставляет своей письменной позиции в отношении предстоящего обмена пленными и решений, связанных с возвращением документов и определением процессуального статуса лиц, ранее освобожденных, работа в подгруппе остановилась.

"Мы не знаем, как можно вести диалог с украинской стороной, если ни на один наш запрос мы не получили ответ… Пока не будет письменных позиций украинской стороны в отношении наших предложений, работа в подгруппе, можно сказать, остановилась. Никаких решений принято быть не может, пока не будет письменных позиций", — заключила она.