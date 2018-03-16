Народная милиция ЛНР предотвратила теракт на электроподстанции в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Теракт на электроподстанции в поселке Ленина самопровозглашенной Луганской народной республике предотвращен в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Мы уже заявляли, что, снизив количество обстрелов непосредственно на линии соприкосновения, украинское командование и спецслужбы Украины активизируют работу диверсионно-разведывательных групп. Пятнадцатого марта 2018 года в республике был предотвращен теракт", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, в населенном пункте Ленина Лутугинского района по адресу улица Чапаева 5а, на местной электроподстанции дежурной в ходе планового обхода обнаружил подозрительный предмет.

После выезда по выше указанному адресу военнослужащие военной комендатуры города Лутугино нашли взрывное устройство в виде овального слепка из пластида, весом около 2 килограммов, в котором установлен электродетонатор неизвестного типа. На место происшествия также прибыли сотрудники МВД, МГБ, МЧС ЛНР. По данному факту проводится дальнейшая проверка.

"Выводы о причастных к инциденту и их целях сделает следствие, но уже сейчас можно говорить о том, что в случае реализации преступных замыслов злоумышленников (произошло бы — ред.) обесточивание населенного пункта Лутугино, более 5 тысяч жителей остались бы без тепла и света", — уточнил собеседник агентства.

Народная милиция ЛНР призвала жителей республики быть бдительными, а мировую общественность — "не оставить данный факт без внимания".