МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кабул приветствовал бы призыв Москвы к "Талибану"* вступить в переговоры с правительством Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол исламской республики в России Абдул Каюм Кочай.

"В случае если правительство Российской Федерации пожелает принять участие и (или) оказать содействие в мирном урегулировании проблемы, призвать "Талибан"* сесть за стол переговоров и вступить с законным правительством Афганистана в политический диалог, то афганская сторона непременно будет приветствовать подобные шаги российской стороны",- сказал посол.

Он напомнил, что Россия за 2017 год организовала несколько встреч в Москве с целью дальнейшего "фокусирования внимания на этой теме".

*Террористическая организация, запрещена в России

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