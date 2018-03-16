В ДНР заявили, что Киев удерживает почти 300 сторонников республики

ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила в пятницу РИА Новости, что Киев удерживает в плену почти 300 сторонников ДНР.

"У нас есть два списка, которые мы подаем в Минске. Первый список – это без вести пропавшие, в котором числятся 446 человек. И второй список, где 297 человек, — где у нас было хотя бы какое-то малейшее подтверждение, что они действительно были задержаны украинскими спецслужбами", — сказала Морозова.

По ее словам, Киев подтвердил задержание 81 человека из этого списка. Омбудсмен ДНР выразила надежду, что число подтвержденных властями Украины лиц увеличится.