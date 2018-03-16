Посол России назвал заявления британских властей базарной руганью

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал заявления британских официальных лиц "базарной руганью", охарактеризовав их как хамские.
"Мы никогда не становились на одну доску с ними по той простой причине, что у нас существует совершенно другая политическая культура и, кстати, в заявлениях российских официальных лиц вы никогда не услышите вот такую, я бы сказал, базарную ругань, которую мы можешь слышать от официальных лиц", — заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что российская сторона старается воспринимать спокойно эти "хамские заявления, хамские статьи".
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По его словам, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.