Посол России назвал заявления британских властей базарной руганью

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал заявления британских официальных лиц "базарной руганью", охарактеризовав их как хамские.

Ранее министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт". Уильямсон заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

"Мы никогда не становились на одну доску с ними по той простой причине, что у нас существует совершенно другая политическая культура и, кстати, в заявлениях российских официальных лиц вы никогда не услышите вот такую, я бы сказал, базарную ругань, которую мы можешь слышать от официальных лиц", — заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что российская сторона старается воспринимать спокойно эти "хамские заявления, хамские статьи".

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По его словам, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.