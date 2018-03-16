Китай начал крупнейшие учения морской пехоты, пишут СМИ

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала крупнейшие в своем роде трансрегиональные учения морской пехоты, в которых задействованы более 10 тысяч военнослужащих, сообщает газета Global Times.

"В рамках крупнейших учений в своем роде более 10 тысяч военнослужащих преодолели две тысячи километров и прибыли на две тренировочные базы в юго-западной провинции Юньнань и в восточной провинции Шаньдун, где начали боевые учения", — пишет издание.

Сообщается, в учениях задействованы различные виды транспорта, в том числе воздушный, морской и железнодорожный. Согласно плану учений, военнослужащие отработают выполнение более 30 задач в условиях субтропической горной местности и джунглей.

Как долго продлятся учения, не уточняется.

В марте прошлого года газета South China Morning Post сообщила, что Китай планирует увеличить численность военнослужащих морской пехоты с 20 тысяч до 100 тысяч человек для защиты своих жизненно важных морских коммуникаций и растущих интересов за границей. Отмечалось, что часть контингента будет расквартирована на китайской базе ВМС в Джибути на Африканском роге и в порту Гвадар на юго-западе Пакистана.