В Майами в результате обрушения моста погибли четыре человека

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Число жертв обрушения моста в четверг в Майами (штат Флорида, США) составило четыре человека, еще девять пострадали, сообщил руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни.

"Мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших (под завалами) больше нет", — подчеркнул Дауни на пресс-конференции.

На месте обрушения работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами.

Ранее телеканал Local10 со ссылкой на пожарно-спасательные службы сообщал о шести погибших, а сенатор от штата Флорида Билл Нельсон не исключал, что число жертв может составить до десяти человек.

По данным Local10, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно — 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

Colapsa puente en #Miami Fl.

Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.



VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ — Victor Cabrera (@victorcabreramx) 15 марта 2018 г.

Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перекрывать трассу. Строительство должно было завершиться в следующем году.

По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.