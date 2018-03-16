Глава финской делегации заявила, что не боится последствий визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава финской делегации Дарья Скиппари-Смирнова заявила, что не опасается стать персоной нон-грата на Украине из-за посещения Крыма, а в Финляндии работает закон, согласно которому у человека есть право на свое мнение.

Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит призван наладить культурные и дружеские связи и продлится до 20 марта.

"Нет, не опасаюсь (стать персоной нон-грата). Но если это случится — меня это особо не расстроит. Нынешняя Украина и ее сегодняшняя политическая позиция для меня не представляет никакого интереса", — сказала РИА Новости Скиппари-Смирнова.

При этом отвечая на вопрос, не будет ли проблем на родине в связи с визитом в Крым, собеседница агентства подчеркнула, что в Финляндии работает закон и у человека есть право на свое мнение.

"Наш девиз называть вещи своими именами, несмотря на то, что это не всем нравится в Финляндии", — подчеркнула Скиппари-Смирнова.

По ее словам, финская делегация намерена снова приехать в Крым этим летом и осенью.

"Очень много финнов хотят увидеть Крым", — подчеркнула Скиппари-Смирнова.