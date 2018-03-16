Экс-глава ГРУ отверг обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская разведка никогда не занималась такими "гнусными глупостями", которые в Британии пытаются приписать РФ, заявил экс-глава ГРУ Фёдор Ладыгин газете "Красная звезда", официальному печатному органу вооруженных сил России.

"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить… никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", — подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.