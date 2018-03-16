ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс призвал американского президента ввести санкции против РФ из-за инцидента в Солсбери, следует из заявления конгрессмена, поступившего в РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Ройс написал Трампу письмо с просьбой, чтобы администрация рассмотрела, должна ли она ввести санкции против России.

Конгрессмен пояснил, что запросил администрацию определить, нарушило ли российское правительство конвенцию о запрещении использования химоружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Британская сторона утверждает, что Россия причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. США поддержали Лондон в данном решении. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.