Савченко заявила, что многие депутаты приходят в Верховную раду с оружием

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием, и опровергла информацию, что коллеги вывели ее из зала заседаний.

Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.

"Я никому не угрожала. Им (депутатам — ред.) угрожает то, что они наделали. То, что выводили — это все домыслы. Ко мне подошли мои коллеги, мы с ними пообщались. Никто меня не имеет права обыскивать", — сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг вечером.

Она заявила, что многие депутаты парламента приходят в Раду с оружием. "Многие депутаты приходят в Раду с наградным оружием. Очень много депутатов занимаются законотворчеством вооруженными. Очень много депутатов ходят с оружием скрытно", — сказала Савченко.

На уточняющий вопрос, было ли все же при ней оружие в Раде, она сказала: "У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.