Савченко заявила, что многие депутаты приходят в Верховную раду с оружием

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием, и опровергла информацию, что коллеги вывели ее из зала заседаний.
"Я никому не угрожала. Им (депутатам — ред.) угрожает то, что они наделали. То, что выводили — это все домыслы. Ко мне подошли мои коллеги, мы с ними пообщались. Никто меня не имеет права обыскивать", — сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг вечером.
На уточняющий вопрос, было ли все же при ней оружие в Раде, она сказала: "У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить".
Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.