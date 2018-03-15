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США расширили антироссийские санкции

Сюжет:
Расширение санкций США против России (17)
19:4415.03.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкМинистерство финансов США в ВашингтонеМинистерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минфин США подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и 5 организаций из России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Уточняется, что ограничительные меры ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), а также исполнительным указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".

Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что продолжит бороться с "враждебной кибердеятельностью" и "гнусными атаками". Он подчеркнул, что закон CAATSA предусматривает введение дополнительных санкций против российских чиновников и бизнесменов.

"Сговор против США"

В этот раз под санкции попали 13 россиян, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". В "черный список" вошли Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Ранее спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер предъявил им обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".

Ну не выходит и все
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ну не выходит и все!

Ограничительные меры также коснуться шести сотрудников ГРУ, среди них начальник ведомства Игорь Коробов, а также его заместители и высокопоставленные служащие: Игорь Костюков, Сергей Гизунов, Владимир Алексеев, Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев.

Наряду с физическими лицами, в документе значатся компании бизнесмена Евгения Пригожина, входящие в его холдинг "Конкорд", Агентство интернет-исследований, а также ФСБ и ГРУ.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas
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Очередной пакет санкций означает, что активы фигурантов "черного списка" в США будут заморожены, а гражданам и резидентам страны запретят вести с ними какие-либо дела.

NotPetya и атаки на энергосистему

Глава Минфина США Стивен Мнучин уточнил, что новые санкции, среди прочего, следует рассматривать как ответ на февральскую атаку вируса NotPetya.

"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением их стали кибаратаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya", — сказал он.

В министерстве также обвинили Москву в попытках "взлома" американской энергосистемы. Так, на сайте ведомства говорится, что русские хакеры  "атаковали объекты критической инфраструктуры, включая энергетическую, атомную, коммерческую, водную и прочие системы".

Зеркальные меры

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия прибегнет к "зеркальным мерам" в ответ на недружественные шаги США.

По его мнению, санкции "явно осложнят отношения между странами". "России крайне неприятна эта заваруха с обвинениями, которая противоречит всем нормам и правилам межгосударственных отношений, самой их этике", — сказал он РИА Новости.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Госдуме также осудили враждебную акцию Вашингтона. Так, зампред комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа заявил, что действия США заводят отношения между странами в тупик и направлены только на то, чтобы вызвать "информационный шум".

"Все это делается не просто так, а в канун, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать", — добавил политик.

Дело о "вмешательстве"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп — младший и ряд другие приближенные президента.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Слушания по "российскому вмешательству" проходят в обеих палатах конгресса, отдельно расследованием занимается независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. В январе он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках оказать влияние на исход предвыборной гонки в 2016 году.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными", а российский МИД указывал на отсутствие мотива для предполагаемого вмешательства.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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