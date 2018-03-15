Новый омбудсмен Украины намерена продолжить освобождение пленных в Донбассе

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Новый омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что намерена в первую очередь продолжить работу по освобождению пленных в Донбассе.
"Первое, что надо сделать, это продолжить путь, который офис омбудсмена проходит по освобождению пленных, по защите тех людей, которые живут на оккупированных территориях", — заявила Денисова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".
Она также заявила, что намерена проводить мониторинг соблюдения прав человека на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.