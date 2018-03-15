Опрос показал, сколько жителей Украины хотели бы покинуть страну

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Почти треть населения Украины хотела бы эмигрировать из страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социальной группой "Рейтинг".

"Около 65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания, 27% респондентов сообщили, что обдумывают планы по эмиграции", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте социологической группы.

По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет. Желание переехать в другую страну для проживания значительно выше среди тех респондентов, в семьях которых есть работающие за границей родственники.

Половина опрошенных желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину, четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 2% — Россию, 13% не смогли определиться с ответом на вопрос.

Украину, как страну для проживания своих детей, чаще выбирали старшие респонденты, жители сел и лица с низким уровнем доходов. Молодежь, более обеспеченные и образованные граждане чаще выбирали другие страны, как возможное место жительства следующего поколения.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.