Опрос показал, сколько жителей Украины хотели бы покинуть страну

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Почти треть населения Украины хотела бы эмигрировать из страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социальной группой "Рейтинг".
По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет. Желание переехать в другую страну для проживания значительно выше среди тех респондентов, в семьях которых есть работающие за границей родственники.
Половина опрошенных желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину, четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 2% — Россию, 13% не смогли определиться с ответом на вопрос.
Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.