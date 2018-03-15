Президент Словакии готов назначить премьером Петера Пеллегрини

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска заявил о том, что готов назначить новым главой правительства нынешнего вице-премьера Петера Пеллегрини после того, как получит прошение об отставке от действующего премьера страны Роберта Фицо.

В среду вечером Фицо заявил, что для разрешения возникшего в стране после убийства журналиста Яна Куциака политического кризиса предложил главе республики свою отставку, условием которой выдвинул сохранение нынешнего коалиционного кабинета и назначение на пост премьера представителя возглавляемой им партии "Курс – социальная демократия" (КСД).

"Я поручу господину (Петеру) Пеллегрини формирование правительства после того, как приму отставку Роберта Фицо, если, конечно, получу от него соответствующий документ", — сказал Киска после встречи с Пеллегрини. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.

В четверг президента посетил кандидат от КСД на пост премьера Пеллегрини и предоставил подписи 79 (из 150) депутатов, обеспечивающие нынешней правящей коалиции необходимое большинство в парламенте, что было одним из встречных условий Киски.

Президент и кандидат в премьеры обсудили предполагаемые изменения в кабинете. По данным СМИ, новым вице-премьером по вопросам инвестиций и информатизации вместо Пеллегрини будет назначен депутат Мартин Глвач, главой МВД — Дениса Сакова, ранее работавшая госсекретарем в этом же ведомстве, главой минюста — прежний госсекретарь Мария Коликова, министром культуры – депутат Эрик Томаш.