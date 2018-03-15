Москва и Минск планируют обсудить признание виз на следующей неделе

МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Белорусско-российские консультации по проекту соглашения о взаимном признании виз планируется провести на следующей неделе в России, сообщил РИА Новости в четверг начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее сообщал, что считает возможным принятие соглашения примерно в апреле-мае этого года.

"В продолжение нашего диалога с Российской Федерацией планируется, что они (консультации по проекту соглашения – ред.) состоятся на следующей неделе… Очередное место проведения – Российская Федерация", — сообщил Бегун.

По его словам, стороны выходят на завершающую стадию подготовки документа. "Время нас поджимает, осталось меньше 100 дней до начала футбола (ЧМ по футболу-2018 стартует в России в июне – ред.)", — сказал представитель МВД, отвечая на вопрос, могут ли стать предстоящие консультации последними.

Бегун также отметил, что апрель-май – реальные сроки для подписания сторонами этого документа.

Ранее Бегун сообщал РИА Новости, что очередной раунд переговоров по соглашению должен пройти в марте в Москве. В последний раз консультации проходили в Минске. Ранее МИД Белоруссии передал российской стороне обновленные предложения по проекту документа, которые и были рассмотрены на консультациях.