Сейм Латвии отверг предложение о признании праздником Дня легионера СС

РИГА, 15 мар — РИА Новости. Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отказался передавать на рассмотрение в парламентскую комиссию по внутренним делам предложение национального объединения "Все Латвии" объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.
"Все Латвии" ранее подала в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, подчеркнув, что таким образом "будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам".
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.
СС так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.
РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.