Сейм Латвии отверг предложение о признании праздником Дня легионера СС

РИГА, 15 мар — РИА Новости. Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отказался передавать на рассмотрение в парламентскую комиссию по внутренним делам предложение национального объединения "Все Латвии" объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.

Законопроект поддержал 21 депутат, против выступили 25 парламентариев, а 31 политик воздержался.

"Все Латвии" ранее подала в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, подчеркнув, что таким образом "будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам".

В 1998 году Сейм шестого созыва поддержал предложение объявить 16 марта днем памяти латышских воинов, но в 1999 году Сейм следующего, 7-го, созыва по предложению Народной партии исключил день 16 марта из закона о праздничных, отмечаемых и памятных днях.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.

Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.

Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире.

РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.