Киевская телеведущая показала найденные на крыше "ботинки Саакашвили"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинская телеведущая Светлана Вольнова сообщила, что нашла ботинки экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые тот потерял во время побега от полиции.

По ее словам, она внимательно рассмотрела довольно дорогие лоферы и сделала вывод о том, что "хозяин в роскоши не купался, хотя явно рассчитывал на большой куш в будущем".

Удлиненный носок, по мнению Вольновой, говорит о "непомерном тщеславии и жажде признания", а также стремлению покорять женские сердца. Перекос в сторону наружного края подмётки свидетельствует о прямоте и решительности, но в то же время сбитые носки выдают неуверенность в собственных силах и боязнь начинаний.

Ведущая предложила подписчикам решить, что делать с находкой. Есть три варианта: отдать хозяину, который вряд ли появится в Киеве в ближайшее время, передать поклонникам или выбросить. Комментаторы предложили выставить обувь на аукционе.

В начале декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Политик пытался убежать от спецназа по крыше дома на улице Костельной, однако потерпел неудачу. Тем не менее, тогда сторонникам удалось отбить его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.