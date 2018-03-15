Рада назначила Смолия главой Нацбанка Украины

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Верховная рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины.
Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
Смолий заявил, что на посту главы Нацбанка продолжит курс реформ. "Наша цель неизменна: первое — сохранение ценовой и финансовой стабильности. Второе — содействие экономическому росту. Третье — интеграция украинской финансовой системы к европейской", — сказал он, выступая перед депутатами в Раде.
По его словам, за последние три года Нацбанку удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить банковский сектор, внедрить такие важные инновации, как инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс. "Команда Национального банка продолжит развитие современного и открытого главного банка страны, который имеет доверие общества", — сказал Смолий.
Ранее парламент уволил Валерию Гонтареву, занимавшую должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года и написавшую заявление об отставке еще 10 мая. Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого числа украинских банков.