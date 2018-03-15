Рада назначила Смолия главой Нацбанка Украины

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Верховная рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

Смолий заявил, что на посту главы Нацбанка продолжит курс реформ. "Наша цель неизменна: первое — сохранение ценовой и финансовой стабильности. Второе — содействие экономическому росту. Третье — интеграция украинской финансовой системы к европейской", — сказал он, выступая перед депутатами в Раде.

По его словам, за последние три года Нацбанку удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить банковский сектор, внедрить такие важные инновации, как инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс. "Команда Национального банка продолжит развитие современного и открытого главного банка страны, который имеет доверие общества", — сказал Смолий.

Он добавил, что его бесспорный приоритет на должности главы НБУ — это развитие современной, устойчивой и прозрачной банковской системы. "Национальный банк и далее будет работать над обеспечением низких и стабильных темпов инфляции — в перспективе пять лет — в пределах 5% ± 1%. В то же время мы продолжим прилагать усилия, чтобы финансовая система стала еще более устойчивой к внешним шокам. Мы будем защищать ее стабильность от политических влияний, стоять на страже интересов рынка", — заявил Смолий.

Ранее парламент уволил Валерию Гонтареву, занимавшую должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года и написавшую заявление об отставке еще 10 мая. Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого числа украинских банков.