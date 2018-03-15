Генсек НАТО заявил о готовности к предметному диалогу с Россией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО стремится к предметному диалогу с Россией по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией", — сказал он журналистам, представляя свой ежегодный доклад о деятельности НАТО за 2017 год.

Столтенберг отметил, что готовится новое заседание Совета Россия-НАТО.

При этом в своем ежегодном докладе он подчеркнул, что альянс поддерживает политический диалог и межвоенные линии связи с Москвой. "Также мы продолжаем усилия по снижению рисков и повышению прозрачности", — заявил Столтенберг.

Он пояснил, что политика НАТО в отношении России последовательна: это "сильное сдерживание и оборона в сочетании с предметным диалогом". Сам же альянс, по его словам, не представляет угрозы ни одной стране.