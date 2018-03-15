Представители ДНР и МККК обсудили дальнейшее сотрудничество

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Управляющий делами аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Коломийцев обсудил в четверг с представителями Международного комитета Красного Креста вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщили в четверг в аппарате омбудсмена ДНР.

"Сегодня, 15 марта, управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Андрей Коломийцев провел рабочую встречу с представителями донецкого офиса Международного комитета Красного Креста. В рамках встречи обсудили вопросы гуманитарного обеспечения лиц, освобожденных в результате обмена, возможности улучшения жилищных условий в пунктах временного размещения аппарата уполномоченного. Также был составлен перечень вопросов для обсуждения в рамках дальнейшего сотрудничества", — сказал журналистам представитель аппарата омбудсмена.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.