ГПУ направила в суд дело экс-командира киевского "Беркута"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя подразделения киевского "Беркута" по подозрению в превышении полномочий в 2010 году, сообщила в четверг пресс-служба ГПУ.
По данным ведомства, подозреваемый, превысив свои полномочия, спровоцировал конфликт на одном из открытых мероприятий в Киеве, в результате были задержаны 14 человек, которым были нанесены телесные повреждения.
Кроме того, правоохранители для сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения репортеру одного из телевизионных каналов, который пытался заснять их незаконные действия.