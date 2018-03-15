В ЛНР заявили о готовности развести силы у Станицы Луганской 18 марта

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова в "зеркальном" порядке к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Накануне участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта.

"Представители Украины на вчерашней встрече в белорусской столице заявили о готовности 18 марта осуществить предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской… Мы же, в свою очередь, всегда готовы осуществить отведение сил и средств, но только в зеркальном порядке", — заявил Марочко.