В ДНР призвали ООН и ОБСЕ содействовать выводу Киевом сил из "серой зоны"

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает руководство ООН и ОБСЕ потребовать от Киева отвести подразделения силовиков из "серой зоны" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.

"Командование вооруженными силами Донецкой народной республики призывает руководство ООН и ОБСЕ потребовать от украинской стороны, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, отвести свои вооруженные формирования из занятых населенных пунктов в "серой зоне" и с позиций, находящихся в непосредственной близости от объектов гражданской инфраструктуры. В частности, от Донецкой фильтровальной станции", — сказал Безсонов.

Он отметил, что данные меры поспособствуют значительному снижению напряженности в таких районах, исключат "опасность жизни и здоровью сотрудников коммунального предприятия, обслуживающего ДФС".

Безсонов заявил, что приближение подразделений украинских силовиков к гражданским объектам жизнеобеспечения является критическим. Он сообщил: есть опасения, что украинские силовики намерены занять еще один насаленный пункт в "серой зоне" на линии соприкосновения в Донбассе.

Он напомнил, что ранее силовики заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, находящиеся в так называемой "демилитаризованной зоне".

Ранее гендиректор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый заявил РИА Новости, что из-за обстрела автомобилей сотрудников Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающей водой почти 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения, может быть остановлена.

В среду представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что руководство станции и сотрудники решили продолжать работу при условии, что вопрос безопасности будет решен в ближайшее время.