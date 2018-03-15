США способны сорвать диалог между КНДР и Южной Кореей, считает Железняк

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. США деструктивными действиями на международной арене способны сорвать процесс разрядки ситуации на Корейском полуострове и только что начавшийся диалог между КНДР и Южной Кореей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее США не пропустили в СБ ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

"США своими деструктивными действиями на международной арене способны нанести существенный удар по только что начатому потеплению в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также сорвать процесс разрядки в регионе. Становится очевидно, какие на самом деле задачи стоят перед Вашингтоном в этом регионе", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что руководство КНДР и Южной Кореи проявили политическую мудрость и доказали готовность к мирному разрешению кризисной ситуации, несмотря на наличие множества противоречий.

"Страны мира с уважением и пониманием остроты момента проявили готовность поддержать начатый переговорный процесс между двумя корейскими странами… США вновь совершенно неуместно пытаются демонстрировать собственную исключительность, которая в последнее время выражается в отсутствии конструктивного подхода и элементарной логики. Такие безответственные шаги не способствуют укреплению безопасности и разрядке напряженности в регионе и мире в целом", — сказал Железняк.

Остается надеяться, что действия США не смогут сорвать начатый переговорный процесс и не помешают диалогу Сеула и Пхеньяна, заключил парламентарий.

