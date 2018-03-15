Госдеп осудил поездку Путина в Крым

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина", отреагировав таким образом на поездку в регион Владимира Путина.
"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию", — заявили в Госдепе.
В ведомстве считают, что крымчане голосовали под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".
Ответ посольства
"Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — говорится в опубликованном на Facebook сообщении дипмиссии.
В российском посольстве рассказали, что "республика Крым и город Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правовое пространство России".
"Качество жизни крымчан устойчиво повышается. За четыре года заработная плата выросла на 60 процентов, а пенсии — более чем в два раза", — отметили дипломаты.
"Подтасовка фактов"
"Крым и Севастополь — это российская территория, это не Украина. Когда волею судеб мы оказались ранее в составе Украины, мы оставались частью русского мира", — сказала она и добавила, что все заявления о принуждении — это инсинуации и подтасовка фактов.
Спикер отметила, что Севастополь всегда был форпостом России на южных рубежах, а Крым, также входивший в состав России, всегда по духу оставался частью русского мира.
По ее словам, на Западе не хотят слышать точку зрения жителей полуострова и осознать реалии.
Она добавила, что крымчане не хотели быть в составе Украины, где произошел государственный переворот, которую захлестнула волна национализма.
"Двадцати трех лет оказалось достаточно, мы счастливы, что вернулись на Родину", — заключила Алтабаева.
"Это не их дело"
Как считает политолог, журналист Юрий Светов, придавать значение заявлениям из Вашингтона не надо.
"Нужно просто игнорировать — мы уже к таким заявлениям привыкли", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, вопросы Крыма не касаются Вашингтона, "это не их дело".
Надо к этому спокойно относиться, считает политолог.
"Важно другое: когда люди, работающие на Керченском мосту, показывают плоды своего труда президенту страны, когда звучат четко обоснованные заявления, что мы этот мост сдадим раньше", — заключил Светов.
Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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