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В мире

Госдеп осудил поездку Путина в Крым

11:5515.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТриколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фотоТриколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина", отреагировав таким образом на поездку в регион Владимира Путина.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В ООН расскажут о нарушении прав крымчан Украиной
Накануне Путин прибыл на полуостров в преддверии годовщины со дня проведения референдума 2014 года. Он проехал по готовому участку автодорожной части Крымского моста и посетил митинг-концерт в Севастополе.

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию", — заявили в Госдепе.

В ведомстве считают, что крымчане голосовали под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

Ответ посольства

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Аксенов заявил, что Крым готов принимать гостей со всего мира
Российское посольство в США отреагировало на заявления Госдепа по Крыму. Дипломаты заявили, что Вашингтон хочет повлиять на внутриполитическую ситуацию в России перед президентскими выборами.

"Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — говорится в опубликованном на Facebook сообщении дипмиссии.

В российском посольстве рассказали, что "республика Крым и город Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правовое пространство России".

"Качество жизни крымчан устойчиво повышается. За четыре года заработная плата выросла на 60 процентов, а пенсии — более чем в два раза", — отметили дипломаты.

"Подтасовка фактов"

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Делегация из Финляндии прибыла в Крым выстраивать "мост мира и дружбы"
В Крыму, в свою очередь, прокомментировали заявление Госдепа о том, что голосование на референдуме 2014 года было постановочным. Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева назвала это "грубой инсинуацией".

"Крым и Севастополь — это российская территория, это не Украина. Когда волею судеб мы оказались ранее в составе Украины, мы оставались частью русского мира", — сказала она и добавила, что все заявления о принуждении — это инсинуации и подтасовка фактов.

Спикер отметила, что Севастополь всегда был форпостом России на южных рубежах, а Крым, также входивший в состав России, всегда по духу оставался частью русского мира.

По ее словам, на Западе не хотят слышать точку зрения жителей полуострова и осознать реалии.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. 14 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что мост значительно облегчит жизнь крымчан
"Нам западные партнеры отказывают в праве иметь свою точку зрения, они не хотят нас слышать, так как референдум был результатом осознанного свободного волеизъявления граждан Севастополя и Крыма", — сказала спикер заксобрания.

Она добавила, что крымчане не хотели быть в составе Украины, где произошел государственный переворот, которую захлестнула волна национализма.

"Двадцати трех лет оказалось достаточно, мы счастливы, что вернулись на Родину", — заключила Алтабаева.

"Это не их дело"

Как считает политолог, журналист Юрий Светов, придавать значение заявлениям из Вашингтона не надо.

"Нужно просто игнорировать — мы уже к таким заявлениям привыкли", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, вопросы Крыма не касаются Вашингтона, "это не их дело".

Участники мероприятия в стиле арт-моб Воссоединение по случаю празднования годовщины Крымской весны в Симферополе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Киев в роли "отпускателя грехов" – в "грешниках" Донбасс и Крым
"США демонстрируют солидарность с Киевом, поддерживают его во всем. Сейчас любой способ обвинить Россию американцы и их союзники используют по полной программе", — добавил эксперт.

Надо к этому спокойно относиться, считает политолог.

"Важно другое: когда люди, работающие на Керченском мосту, показывают плоды своего труда президенту страны, когда звучат четко обоснованные заявления, что мы этот мост сдадим раньше", — заключил Светов.

Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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© РИА Новости
Путин поблагодарил крымчан за настоящую демократию
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