Захарова сравнила заявления Госдепа по Крыму с лекцией о сновидениях

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заявление госдепа США о том, что "Крым — это Украина", похоже на лекцию "Сны и сновидения", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявления Госдепа о том, что "Крым — это Украина", знаете, это похоже на лекцию "Сны и сновидения", — сказала она на брифинге в четверг.

Ранее государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные в этом регионе заявления президента РФ Владимира Путина. Как заявили во внешнеполитическом американском ведомстве, во время "предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций". По словам американских дипломатов, жители Крыма были вынуждены голосовать на референдуме в 2014 году под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

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