Савченко прибыла на допрос в Службу безопасности Украины

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области, передает корреспондент РИА Новости.

Савченко пришла на допрос в сопровождении сестры и своего пресс-секретаря.

"Я говорила, когда вышла из тюрьмы (в РФ — ред.), когда вы все дарили мне цветы и встречали такой же большой компанией, что не надо дарить мне цветы, вы завтра будете бросать в меня камни", — сказала Савченко журналистам в четверг перед заходом в СБУ.

Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, ранее покинула Украину. При этом СБУ вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную раду представление на привлечение к ответственности Савченко, если она в четверг не явится на допрос.

Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота на Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс.

Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.