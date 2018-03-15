ДНР инициировала видеоконференцию контактной группы по перемирию

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила миссии ОБСЕ обращение с предложением провести внеочередную видеоконференцию контактной группы для обсуждения возможного перемирия к пасхальным праздникам с 1 апреля, заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "Пасхальное перемирие" с 1 апреля и поручил Пушилину "на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия". Сейчас в Донбассе действует объявленное с 5 марта "весеннее" перемирие.

"В соответствии с поручением главы Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко сегодня в адрес ОБСЕ было направлено обращение с просьбой оказания содействия в организации внеочередной встречи контактной группы в режиме видеоконференции для обсуждения "Пасхального перемирия" с 1 апреля и основных его параметров", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.

Он отметил, что ДНР предлагает уделить внимание важным для соблюдения перемирия условиях. Среди них — запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведение огня, размещение и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

"Обязательным условием для реализации всеобъемлющего прекращения огня должны стать публикации приказов личным составам вооруженных сил сторон о ненарушении перемирия, а также разработка и применение дисциплинарных мер воздействия к нарушителям. Надеемся на поддержку наших мирных инициатив контактной группой и мировым сообществом", — добавил Пушилин.